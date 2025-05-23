В Петербурге собираются сохранить исторические корпуса складов Кокоревых

В Санкт-Петербурге проверили ход подготовки территории к строительству основного объема терминала высокоскоростной магистрали.

В ходе подготовки проекта реализации, Совет по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга уделил особое внимание вопросам, связанным с будущей судьбой Кокоревских складов.

Эти здания, построенные в период с 1873 по 1886 год для «Северного страхового общества» Василия Кокорева, нефтепромышленника и мецената, представляют историческую ценность. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Эксперты столкнулись с задачей одновременного сохранения ценных исторических характеристик территории и обеспечения ее приспособления для современного использования.

Отмечается, что проектные решения были доработаны, что позволило максимально сохранить и интегрировать основные конструкции корпусов Кокоревских складов в комплекс терминала на Лиговском проспекте, сохранив их первоначальный облик.

В результате исторические краснокирпичные здания складов будут не только сохранены, но и станут дополнительным украшением и особой ценностью инфраструктуры высокоскоростной магистрали, открывая вид из окон вагонов, как и в начале 20 века.

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетов развития Санкт-Петербурга. Губернатор Северной столицы подчеркнул, что город стремится не просто ремонтировать исторические объекты, но и наполнять их новой жизнью.