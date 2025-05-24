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ФК «Зенит» не удалось стать чемпионом РПЛ в седьмой раз подряд

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Футбольный клуб «Зенит» одержал победу над командой «Ахмат» в заключительном матче 30-го тура Российской премьер-лиги. Игра, проходившая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 3:0.

Героем встречи стал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, оформивший дубль. Оба гола были забиты с пенальти, что подчеркивает доминирование «Зенита» в этом матче.

Еще один мяч в ворота «Ахмата» отправил Педро, укрепив преимущество петербургской команды. Эта победа позволила «Зениту» набрать 66 очков и завоевать серебряные медали чемпионата России.

Отметим, что «Ахмат» остался на 14-й позиции в турнирной таблице. Теперь грозненцам предстоит сыграть в стыковых матчах, чтобы сохранить свое место в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Зенит» вышел на игру с «Ахматом» в необычной форме без логотипов спонсоров. Этот шаг стал неожиданностью для болельщиков и привлек внимание к матчу.

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