Бывшая жена Паши Техника опасается уголовного преследования за свои заявления о гибели музыканта.

Отметим, что 4 апреля в таиландской больнице умер Паша Техник. Врачи не смогли спасти рэпера — его отключили от аппаратов жизнеобеспечения и зафиксировали смерть.

Причиной госпитализации стало тяжелое отравление запрещенными веществами. Врачи ввели пациента в искусственную кому, однако терапия не привела к улучшению. Через несколько дней пребывания в клинике его состояние резко ухудшилось.

Бывшая супруга покойного Ева Карицкая в социальных сетях заявила о возможной причастности к трагедии новой девушки музыканта. Она подчеркнула, что готова предоставить голосовое сообщение от человека, обладающего информацией о последних часах жизни Техника, но скрывающего детали.

Она также раскритиковала действия лиц, находившихся рядом с рэпером в момент ухудшения его состояния. По версии Карицкой, вместо оперативного вызова специализированной помощи были использованы сомнительные методы лечения, включая инъекции неизвестных препаратов.

Карицкая намерена добиваться расследования обстоятельств смерти экс-супруга. Она отвергла требования об опровержении своих заявлений, подчеркнув, что не намерена прекращать поиск виновных в гибели музыканта.