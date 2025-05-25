В Совфеде отвергли идею отмены пенсий для россиян

В Совете Федерации напомнили, что пенсионное обеспечение закреплено в Конституции, после предложений отменить выплаты для отдельных категорий граждан.

Дискуссию о возможной отмене пенсий прокомментировал глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что основной закон страны предусматривает социальные выплаты по возрасту, при наступлении инвалидности, потери кормильца и в других случаях, установленных законодательством.

Клишас добавил, что размер государственных пенсий и социальных пособий определяется федеральными законами.

Отметим, что поводом для обсуждения стали предложения, озвученные ранее телеведущим Сергеем Марданом, который выступил за отмену пенсий для бездетных граждан. Позже бизнесмен Константин Малофеев предложил лишить пенсионных выплат тех, кто родился после 1995 года.