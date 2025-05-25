Суд отправил под стражей до июля обвиняемого в двух смертельных нападениях

В Санкт-Петербурге суд оставил под стражей обвиняемого в гибели двух человек.

Пушкинский районный суд постановил заключить под стражу мужчину, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

По данным следствия, инцидент произошел 17 апреля 2025 года возле магазина «Пятерочка» на улице Ленсоветовская. В ходе конфликта между обвиняемым и потерпевшим, находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый нанес удар, после которого потерпевший упал на женщину.

В результате падения у пострадавшей была зафиксирована черепно-мозговая травма с последующим развитием двусторонней пневмонии. От полученных травм потерпевшая скончалась 9 мая.

Кроме того, в ночь с 21 на 22 мая 2025 года в поселке Шушары обвиняемый нанес множественные удары по голове другому мужчине, что привело к его смерти на месте происшествия.

Правоохранители задержали обвиняемого 23 мая, а также предъявили ему обвинения. Мужчина признал вину в полном объеме. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В итоге суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 июля.