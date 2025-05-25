Экс-полицейский в Петербурге получил домашний арест за взятки

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего полицейского, обвиняемого в получении взяток и незаконном доступе к базам МВД. Общая сумма взяток составила не меньше 115 тысяч рублей.

Выборгский районный суд Северной столицы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, обвиняемый в должности помощника оперативного дежурного, незаконно получал деньги за предоставление информации из внутренних баз данных МВД. Сумма взятки составила не меньше 115 тысяч рублей. Преступная схема включала как личное получение денег, так и безналичные переводы.

Также установлено, что обвиняемый неоднократно проверял сведения об иностранных гражданах в закрытых базах МВД без законных оснований, после чего передавал эту информацию третьим лицам.

Фигуранту было предъявлено обвинение 23 мая, свою вину подсудимый признал. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В ходе судебного заседания мужчина не оспаривал избрание меры пресечения, но просил разрешить покидать жилье в определенное время. Суд отклонил эту просьбу и установил домашний арест до 22 июля.

Также суд запретил обвиняемому покидать место проживания без разрешения следователя, общаться со свидетелями и другими участниками дела, кроме адвокатов и близких родственников. Также ему ограничен доступ к почтовой переписке, средствам связи и интернету, за исключением экстренных случаев и контактов со следствием.