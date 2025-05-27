Вторник, 27 мая 2025
$79.66 €90.46 ¥11.08
17.3 C
Санкт-Петербург
Наука

Ученые добиваются предсказания запахов через биосигналы

Дмитрий Григорьев
blank
Фото: Baltphoto

Ученые представили электробульбограмму (EBG) — новый неинвазивный метод, разработанный для регистрации ответов от обонятельной луковицы человека (OB). 

OB является начальным этапом обработки в обонятельной системе и запускает процессы распознавания и различения запахов, пишет Nature.

EBG требует всего несколько электродов на лбу, что делает его простым и перспективным инструментом для использования вне лабораторий. Поскольку электроды EBG оптимизированы для измерения активности OB, они, вероятно, предоставляют более релевантную обонятельную информацию и меньше посторонних данных по сравнению с сигналами ЭЭГ.

Подобно ЭЭГ, измерения EBG часто усредняются по пробам для уменьшения влияния шума. Исследования EBG показывают, что обонятельная луковица человека генерирует бета- и гамма-колебания во время обработки запахов.

Однако, насколько известно авторам, в настоящее время нет исследований о возможности использования EBG для однократного прогнозирования обонятельного опыта. В данном исследовании рассматривается возможность обнаружения восприятия запаха с помощью неинвазивной регистрации биологических сигналов человека в отдельных пробах.

Особое внимание уделено двум фундаментальным аспектам применения интерфейсов мозг-компьютер (BCI) на основе обонятельного опыта человека: типам биологических данных, используемым для исследования обонятельного опыта, и моделям, используемым для обработки этих сигналов и прогнозирования обонятельного опыта. Впервые сравнивается производительность нового метода EBG (scalp-EBG) и данных о сниффинге с общепринятыми измерениями ЭЭГ.

Было показано, что отслеживание сниффа, регистрирующее изменения температуры во время вдоха, коррелирует с восприятием запаха. Кроме того, сравнивается производительность этих типов данных с реконструированной активностью OB и пириформной коры (source-EBG), широко используемой в нейробиологических исследованиях.

Поскольку разные каналы данных могут содержать уникальную информацию о задаче, изучается вопрос о том, повышает ли объединение этих каналов точность обнаружения. Кроме того, внимание уделяется типу модели, используемой для обработки данных.

Сложность обонятельных биосигналов затрудняет поиск признаков, которые максимально представляют связанную с задачей активность в записях отдельных проб. Глубокие нейронные сети — это сквозные модели, продемонстрировавшие многообещающие результаты в анализе биомедицинских сигналов.

Преимущество использования глубоких нейронных сетей заключается в их способности снижать потребность в обширной предварительной обработке данных и разработке признаков. Это особенно полезно, когда доступ к экспертам в данной области является дорогостоящим или когда данные слишком сложны для прямой идентификации признаков, что делает процесс трудным и трудоемким, как в случае с сигналами ЭЭГ.

В результате сравнивается производительность сверточной нейронной сети (CNN) со стандартной линейной моделью, требующей разработки признаков. CNN являются наиболее часто используемыми архитектурами в классификации сигналов ЭЭГ и показали улучшенные результаты по сравнению с другими архитектурами во многих приложениях BCI.

Стоит отметить, что сети глубокого обучения обычно требуют значительного объема данных для обучения общим и значимым признакам. В этом исследовании оценивается производительность этих моделей с небольшими наборами данных, оценивается риск переобучения и предлагаются стратегии для предотвращения предвзятой оценки производительности.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

На все готовое: 72% новостроек Петербурга продаются с отделкой

На рынке новостроек Петербурга в первом квартале 2025 года более 72% объектов предлагаются с различными вариантами отделки – от минимальной чистовой до предчистовой (white box), выяснили аналитики девелопера «Главстрой Санкт-Петербург». Популярность готовых решений продолжает расти на фоне сохранения высоких процентных ставок и нежелания клиентов заниматься ремонтными работами самостоятельно. Особенно заметно увеличился интерес к квартирам с предчистовой отделкой (white box) – их доля в общем объеме за год выросла на 4,1% и составила почти 25%. При этом полностью готовые к заселению квартиры по-прежнему лидируют, занимая 46,7% рынка. Категория меблированного жилья практически сошла на нет: с 4% в прошлом году до 0,1% в текущем периоде. Основными причинами выбора квартир с отделкой эксперты называют желание сэкономить время и финансы. Для клиентов, использующих льготные ипотечные...
Читать далее
Бизнес-вести

Батл концепций: в Петербурге обсудили будущее управления апартаментами

21 мая в апарт-отеле IN2IT состоялась профессиональная дискуссия, организованная Комитетом по гостиничной недвижимости НП “Российская гильдия управляющих и девелоперов” совместно с Группой компаний PLG. В центре внимания оказался один из ключевых вопросов отрасли: какая модель управления определит будущее апарт-отельного сегмента — централизованная или гибридная? Мероприятие представляло собой не просто обмен мнениями, а настоящий батл концепций: команды экспертов отстаивали две разные позиции — централизованное управление с полной передачей юнита оператору и гибридную модель с вариативностью управления апартаментом. Дискуссия собрала более 60 участников рынка и была как никогда актуальна на фоне растущей конкуренции и новых норм регулирования. Открывшая батл Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), показала текущую структуру рынка: сейчас именно гибридная модель управления демонстрирует устойчивую доминанту. По итогам первого...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп полиция суд погода Россия Санкт-петербург происшествие петербург мошенничество приморский район проверка пулково праздник общество калининский район недвижимость красногвардейский район женщины ленинградская область деньги торговля красносельский район штрафы экология ученые уголовное дело ребенок Центральный район фестиваль мошенники Петроградский район прогноз аэропорт ПМЭФ следственный комитет расписание пенсионер авито актер мариинский театр концерт пенсия юбилей Александр Колесов

Новости дня

Культура

Праздничные мероприятия в Петербурге начались с возложения цветов

Новости

Состояние здоровья помешало Киркорову выступить в Кремле

Город

Исторические гравюры украсят фасады зданий в День города

Общество

Комитет по труду и занятости Ленобласти и Авито Работа объявили о сотрудничестве

Новости

Размер пенсионных выплат для инвалидов первой группы изменится

Город

ГЖИ проверила дома после смены УК в двух районах

Город

Петербуржцам рассказали о праздничных мероприятиях на День города 

Город

Колесов пообещал солнечную погоду на День города

Город

В ПМЭФ-2025 примет участие делегация из ЛНР 

Город

Причастного к поджогу вагонного депо задержали в Петербурге 

Новости

Петербургский завод представит первый российский пятисекционный трамвай

Город

Пенсионер с улицы Коллонтай отдал мошенникам свыше 7 млн рублей

Бизнес-вести

Батл концепций: в Петербурге обсудили будущее управления апартаментами

Новости

Свыше 32 млн рублей потеряла пенсионерка после общения с мошенниками

Город

В петербургском аэропорту Пулково наблюдается 6 задержек и 18 еще отменено 

Новости

Половина женщин Петербурга и Ленобласти делает фото с помощью ИИ

Новости

Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, кто платит штраф за шум арендаторов

Культура

Петербуржцев ждут восемь тематических абонементов в Мариинский театр

Новости

Самозанятым россиянкам предложили дать право на декретные выплаты

Город

Градозащитники обжалуют отказ признать здания на Хрустальной памятниками

Новости

В Петербурге ко Дню города установят 3,5 тысячи украшений

Город

Аэропорт Пулково предлагает пассажирам добираться пешком от бесплатных парковок

Новости

Киберэксперт Ульянов заявил о росте туристического мошенничества

Город

В Петербурге возбудили уголовное дело после наезда электровелосипеда на ребенка

Новости

В Таиланде арестовали бывшую жену Паши Техника

Город

Глюкоза устроила провокационное шоу в петербургском клубе

Новости

Психолог Лунюшин объяснил несчастья красивых женщин в любви

Город

Бастрыкин поручил проверить торговлю мигрантов на Сенном рынке Петербурга

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Клавдия Гроцкая, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb