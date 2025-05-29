Синоптик Колесов сообщил петербуржцам о потеплении в конце мая

Температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла отметки +24 градусов. Однако через три дня показатели вернутся к климатической норме.

По данным начальника Гидрометцентра Северной столицы Александра Колесова, среднесуточная температура 28 мая достигла отметки +17 градусов, а 29 мая ожидается дальнейшее повышение показателей.

В своем Telegram-канале синоптик отметил, в течение следующих трех суток температурный режим вернется к климатической норме. Дневные показатели составят +15…+18 градусов.

Метеоролог объясняет текущее потепление влиянием теплого атмосферного фронта, сместившегося в сторону Выборга. По его словам, Петербург оказался в зоне действия циклона, пришедшего с южных направлений. В центральных районах города возможно повышение температуры до +24 градусов.

Несмотря на ожидаемое увеличение солнечной активности, сохранится переменная облачность. Вероятны кратковременные осадки в пригородных зонах. вечерние грозы в городской черте маловероятны, однако ночью они могут пройти в западных районах Ленинградской области — от Кингисеппа до Соснового Бора. Уже завтра днем осадки возможны над центральными районами области и Санкт-Петербургом, подытожил эксперт.