Двоим фигурантам дела о поджоге на Лиговском проспекте грозит суд

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела против двух местных жителей, обвиняемых в убийстве путем поджога автомобильных шин.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела против двух местных жителей, обвиняемых в убийстве и покушении на убийство. Злоумышленникам также вменяют повреждение чужого имущества.

Согласно материалам дела, вечером 10 февраля 2024 года подозреваемые за денежное вознаграждение в 160 тысяч рублей, совершили поджог в жилом доме на Лиговском проспекте. Они облили бензином автомобильные шины и подожгли их у дверей квартиры на третьем этаже. В результате погиб один человек, шестеро пострадавших были госпитализированы.

На место происшествия прибыли пожарные. Специалисты потушили возгорание и эвакуировали 11 взрослых и троих детей из запертых квартир. Ущерб от пожара оценивается в шесть миллионов рублей.

Суд по ходатайству следствия избрал для обвиняемых меру пресечения в виде содержания под стражей. Их имущество арестовано. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В ведомстве добавили, что собранных доказательств достаточно для передачи уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением.