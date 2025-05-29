Бизнесмен Васильев назвал биофильный дизайн интерьера трендом 2025

Федор Васильев, основатель компании «Главснаб» и эксперт в строительной сфере, прогнозирует, что в 2025 году биофильный дизайн интерьера станет трендом номер один. Этот подход предполагает включение природных элементов в оформление жилых пространств – от отделки до мебели.

В беседе с NEWS.ru Васильев отметил, что биофильный дизайн переходит на новый уровень, предполагая теперь полную интеграцию природных элементов в интерьер и архитектуру. Он пояснил, что вместо традиционных комнатных растений сейчас востребованы живые стены и декоративные панно из папоротника или мха с автоматическим поливом.

Эксперт подчеркнул, что натуральные материалы активно вытесняют пластик и синтетику: в тренде необработанное дерево, природный камень и бамбук, используемые для напольных покрытий и мебели. По его словам, для создания природной атмосферы достаточно небольших акцентов, например, матового паркета вместо глянцевого ламината.