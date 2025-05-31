Николай Цискаридзе озвучил причины нежелания создавать семью

Николай Цискаридзе, знаменитый артист балета, посвятил свою жизнь искусству, достигнув вершин в Большом театре и воспитании новых поколений танцоров. Он признался, что его преданность театру была настолько сильна, что он не решился создать семью.

В интервью Youtube-каналу Fametime TV он заявил, что ответственность, связанная с близкими людьми, всегда вызывала у него отторжение.

Напомним, Цискаридзе 51 год, а он так и не мечтает о роли отца или мужа. Артист опасается ответственности, которую накладывает появление семьи. По его словам, ребенок, собака или жена – это всегда колоссальная ответственность

Сам артист отмечал, что тяжелый период в его жизни наступил, когда он потерял близких людей, повлиял на его решение. Смерть за смертью заставили Николая Максимовича отказаться от сближения с кем бы то ни было. Он поделился, что устал от постоянной ответственности и не хочет больше отвечать ни за что дома, так как ему и так хватает дел.