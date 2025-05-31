Петербуржцы смогут летать рейсами «Победы» с прежними размерами ручной клади

Авиакомпания «Победа» предприняла попытку уменьшить допустимые размеры ручной клади до 4 сантиметров, что вызвало недовольство у надзорных органов и пассажиров.
Как пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург», Щербинский районный суд Москвы признал действия авиакомпании незаконными, поддержав иск, поданный транспортной прокуратурой Москвы. Перевозчика обязали вернуть пассажирам право на ручную кладь в разумных пределах.
В Генпрокуратуре отметили, что авиакомпания злоупотребила своим правом устанавливать нормы ручной клади, поскольку установленные габариты практически исключали возможность провоза даже небольшой сумки. Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме, восстановив законные права пассажиров.
Ранее прокуратура уже выносила представление генеральному директору авиакомпании из-за жалоб родителей, которых рассаживали отдельно от детей.