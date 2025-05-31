Петербуржцы смогут летать рейсами «Победы» с прежними размерами ручной клади

XIII Фестиваль тюльпанов, который проходил 17-18 и 24-25 мая на Елагином острове в Петербурге привлек сотни тысяч путешественников из 73 регионов России и из-за рубежа. Посещаемость мероприятия проанализировала цифровая экосистема МТС с помощью платформы Геоэффект, оценив туристический поток на мероприятии и составив цифровой портрет гостя, посетившего фестиваль. По данным Big Data МТС, не считая жителей Северной столицы и Ленинградской области, больше всего гостей на весеннем фестивале было из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Башкортостана, Татарстана, Псковской, Новгородской, Свердловской, Вологодской областей и Карелии. Наряду с активными внутренними туристами на Елагином острове отдыхали гости из-за границы. В топ-3 стран, откуда приехали посетители, вошли Китай, Белоруссия и Казахстан. На мероприятиях фестиваля было больше женщин, чем мужчин (60 процентов против 40 процентов соответственно). Активнее...