В России помощь получают миллионы семей с детьми

Так, с начала 2025 года было оформлено почти 300 тысяч сертификатов на материнский капитал.

Поддержка включает в себя выдачу сертификатов на материнский капитал, который можно получить уже при рождении первенца. В этом случае сумма выплаты составляет 690,2 тысячи рублей. Если в семье рождается второй ребенок, капитал увеличивается еще почти на 222 тысячи рублей, достигая 912,2 тысячи рублей.

Кроме того, Соцфонд предоставляет ежемесячные выплаты в размере детского прожиточного минимума, составляющего в среднем по России 17,2 тысячи рублей. Также назначаются единовременные пособия по беременности и родам, а также при рождении ребенка, базовый размер которого составляет 26,9 тысячи рублей. С начала года такое пособие получили 414,6 тысячи родителей.