В петербургской «Царской столице» рассыпают соль в теплую погоду

В Санкт-Петербурге жители ЖК «Царская столица» стали свидетелями необычного явления. Дворник был замечен за рассыпанием соли на тротуарах. Инцидент произошел 30 мая, при температуре воздуха +18 градусов.

Как сообщает очевидец, дворник рассыпал соль в районе Кременчугской улицы, у одного из домов уделяя особое внимание местам у столбов и люков. В ответ на вопрос о цели своих действий, дворник сослался на приказ руководства. Жители недоумевают, зачем тратить деньги жильцов таким образом. Об этом рассказали активисты из группы в соцсети «ВКонтакте» «Центральный район за комфортную среду обитания».

Комментаторы под постом задаются вопросом о здоровье сотрудников управляющей компании. Возмущенные петербуржцы вспомнили о зимнем периоде, когда на тротуарах образовалась ледяная колея, и тогда соли не было видно. Некоторые жители предлагают альтернативное решение проблемы – раздать остатки соли дачникам.