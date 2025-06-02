Владимир Путин поддержал создание Всероссийской службы помощи семье

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о реорганизации Всероссийской инспекции по профилактике социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье.

В ходе встречи глава государства отметил эффективность работы инспекции и поддержал предложение о ее преобразовании. Львова-Белова сообщила, что для реализации этой инициативы не потребуется дополнительного финансирования или увеличения штата. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале Кремля.

По ее данным, необходимые документы, включая согласованный с заинтересованными ведомствами проект, уже подготовлены.

Отметим, что цель данной структуры заключается в оценке системы профилактики социального сиротства на всех уровнях власти на соответствие законодательству и современным практикам. Так, в ее задачи войдет содействие возвращению детей в биологические семьи через помощь в восстановлении родительских прав и сокращение числа помещений в специализированные учреждения.