Следователи Петербурга раскрыли убийство 20-летней давности

Следственный комитет завершил расследование убийства, совершенного в Санкт-Петербурге в 2002 году. Подозреваемый полностью признал свою вину в нанесении смертельных ножевых ранений знакомому.

Сотрудники следственного отдела Красногвардейского района Северной столицы проводится систематическая работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Правоохранители расследуют уголовное дело об убийстве, совершенном больше 20 лет назад.

Расследование осложнялось отсутствием очевидцев и необходимостью проведения ряда экспертиз. Следователи и криминалисты проверили несколько версий и установили подозреваемого, который впоследствии был привлечен к уголовной ответственности.

По данным следствия, 6 апреля 2002 года, обвиняемый в ходе конфликта с знакомым нанес ему удар кулаком в голову, а затем ножом в грудь. После этого он покинул место происшествия. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия для формирования доказательной базы.