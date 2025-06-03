Петербург помогает Мариуполю восстанавливать привычные транспортные маршруты

Мариуполь активно восстанавливает транспортную систему при поддержке Санкт-Петербурга. В ходе инспекции в этот регион вице-губернатор города на Неве Кирилл Поляков посетил автобусный и троллейбусный парки, а также трамвайное депо, оценив ход работ.

В своем Telegram-канале Поляков подчеркнул, что значимый вклад в транспортную сферу Мариуполя внесли еще в 2022 году, когда «Пассажиравтотранс» предоставил городу 100 автобусов большого класса. В 2023 году специалисты «Горэлектротранса» помогли запустить трамвайное движение и отремонтировать необходимую инфраструктуру. Одним из символов сотрудничества стал подаренный Мариуполю исторический трамвай ЛМ-33.

А сегодня петербургские транспортники передают мариупольским коллегам знания в сфере управления перевозками, реализации социальных инициатив и адаптации к актуальным вызовам.

Напомним, что в апреле председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев встретился с мэром Мариуполя Олегом Моргуном для обсуждения развития транспортной инфраструктуры региона. Стороны рассмотрели вопросы и варианты реализации цифровизации, повышения эффективности перевозок и укрепления партнерства между городами-побратимами.