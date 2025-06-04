Произошло задымление на рейсе Санкт-Петербург — Якутск

Компания МТС и добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» запустили в Петербурге совместный цифровой проект под названием «МТС.ГеоПоиск», который помогает быстро определять местонахождение пропавших абонентов оператора. Подчеркивается, что это первая в России технология, которая позволяет получить информацию о местоположении пропавшего человека всего за несколько минут. Координаты передаются автоматически сразу после получения запроса от «ЛизаАлерт» через защищённый канал связи, созданный специально для взаимодействия с поисковыми группами. Информация о пропавших собирается с мобильного устройства, включая данные GPS, Wi-Fi, и от активной базовой станции, к которой подключено устройство в момент запроса сведений, – это позволяет предоставлять максимально точные геоданные о местонахождении человека в режиме реального времени. Точность данных составляет от 50 до 150 метров в зависимости от модели мобильного устройства пропавшего и от застройки местности. Генеральный директор...