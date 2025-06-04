Произошло задымление на рейсе Санкт-Петербург — Якутск

Четвертого июня на борту самолета, следовавшего рейсом Санкт-Петербург — Якутск, произошло задымление. В салоне самолета произошло оплавление коврового покрытия.
Причиной инцидента стало короткое замыкание портативного зарядного устройства, принадлежавшего одному из пассажиров, как сообщили в авиакомпании «Якутия».
Быстрая реакция пассажиров и экипажа позволила оперативно обнаружить и устранить источник задымления. Благодаря своевременным мерам удалось предотвратить серьезные последствия. Самолет успешно приземлился в аэропорту Якутска.
В результате инцидента 21-летняя пассажирка получила ожоги ступни. Девушка пояснила, что потушила загоревшийся портативный аккумулятор ногами. Пострадавшая доставлена в ожоговый центр.