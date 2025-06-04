Экономист Щербаченко заявил, что на детей нужно откладывать большую часть дохода

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рекомендовал россиянам выделять на содержание детей не менее 40% от среднего дохода.

В беседе с «Газетой.Ru» Щербаченко отметил, что значительное число родителей тратят на дополнительные занятия для детей, спортивные секции и карманные деньги около 41% от средней российской зарплаты. Он уточнил, что стоимость одного занятия колеблется от 500-600 до 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от дисциплины и квалификации преподавателя.

По его расчетам, при посещении 2-3 занятий еженедельно месячные расходы составляют от 6 до 30 тысяч рублей. Эксперт также добавил, что абонементы в спортивные секции обходятся в среднем в 5 тысяч рублей ежемесячно или 60 тысяч рублей ежегодно.