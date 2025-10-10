Транспортные полицейские задержали несовершеннолетнюю зацепершу

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга задержали 15-летнюю девушку за проезд в межвагонном пространстве электропоезда.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел на станции Ленинский проспект во время остановки состава сообщением «Санкт-Петербург – Луга». С помощью зацепинга подросток планировала достичь станции Татьянино Ленинградской области.

В ходе проверки полицейские установили, что школьница неоднократно практиковала подобные действия с целью получения экстремальных ощущений.

После снятия с поезда несовершеннолетняя была доставлена в дежурную часть транспортной полиции. В присутствии одного из родителей с ней проведена профилактическая беседа о смертельной опасности зацепинга и руфинга. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В отношении законного представителя подростка был составлен административный протокол. Правоохранители напомнили, что железнодорожная инфраструктура представляет собой зону повышенной опасности.