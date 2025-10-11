Суббота, 11 октября 2025
Возбуждено уголовное дело о поджоге в парадной на Гатчинской улице

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

В пятницу, 10 октября, около семи часов утра в полицию Петроградского района обратился житель дома 31/33 по Гатчинской улице с сообщением о поджоге в парадной.

По данным полиции, прибывшие на место сотрудники установили, что около 06:40 к заявителю пришел его знакомый для выяснения отношений из-за давних разногласий. Во время конфликта на лестничной клетке между первым и вторым этажами гость начал высказывать угрозы, держа в руках бутылку с зажигательной смесью и со вставленным в горлышко куском ткани, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый поджег бутылку и уронил ее, но возгорание было быстро потушено жителем дома. Полицейские задержали 25-летнего ранее судимого мужчину и доставили его в отдел, где он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Проводятся дополнительные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

