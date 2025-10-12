Транспортная прокуратура проверяет инцидент с лодкой на Малой Неве

В акватории Малой Невы в Санкт-Петербурге произошел инцидент с переворачиванием резиновой лодки. Происшествие случилось вечером 11 октября в районе Петровского проспекта, 29.

По предварительным данным, мужчина, находившийся на борту, был доставлен на берег. В настоящее время Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации маломерных судов. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Прокуратура анализирует, были ли соблюдены все необходимые правила эксплуатации плавательных средств в акватории Малой Невы.