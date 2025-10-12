Ученый предупредил об опасности солнечных вспышек для межпланетных полетовм

Вспышки на Солнце представляют серьезную угрозу для космических кораблей при полетах за пределы земной орбиты.

Об этом заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в интервью РИА Новости. По словам ученого, полет к Марсу продолжительностью в полгода может быть прерван из-за выхода техники из строя во время солнечной вспышки.

Он отметил, что защитные системы Международной космической станции, использующие алюминиевые листы толщиной около миллиметра, недостаточны для межпланетных перелетов.

Богачев подчеркнул, что организация спасательной операции в случае аварии на пути к Марсу потребует нескольких месяцев, что делает такие полеты чрезвычайно рискованными. Ученый акцентировал необходимость разработки новых систем защиты от солнечной радиации для будущих космических миссий.

Эксперт обратил внимание на то, что современные технологии пока не обеспечивают достаточный уровень безопасности экипажей при длительных межпланетных перелетах, что требует дополнительных научных исследований в области радиационной защиты.