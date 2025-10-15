Среда, 15 октября 2025
$80.85 €93.92 ¥11.28
6.7 C
Санкт-Петербург
Новости

Психолог объяснила, как родителям реагировать на изменения внешности детей

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Психолог Светлана Соколова объяснила, как родителям следует реагировать на желание подростков изменить свою внешность с помощью татуировок, пирсинга или цветных волос. 

По информации «ФедералПресс», специалист подчеркивает, что эксперименты с внешностью являются естественной частью переходного возраста.

Эксперт рекомендует сохранять спокойствие и внимательно выслушать ребенка, прежде чем выражать свое мнение. Важно избегать критики идей подростка, чтобы не нанести ущерб его самооценке, и попытаться понять устойчивость его мотивации. Психолог советует установить семейные границы, разрешая временные изменения, но ограничивая необратимые.

Для безопасной реализации замыслов следует помочь подростку с выбором качественных материалов или специалистов. Кардинальные решения, такие как татуировки, лучше отложить на месяц для обдумывания, поскольку личность в этом возрасте еще продолжает формироваться.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Бизнес-вести

«Контрол Лизинг» принял участие в Петербургском международном газовом форуме

Компания «Контрол Лизинг» приняла участие в XIV Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025), который прошел 7-10 октября в Санкт-Петербурге. ПМГФ традиционно собрал ключевых игроков газовой индустрии и смежных рынков, объединив конгрессную и экспозиционную программы, а также деловые встречи с участием регуляторов, производителей оборудования и финансовых институтов.Форум 2025 года подтвердил статус одного из ведущих отраслевых событий: деловая программа и выставка работали четыре дня, обсуждения касались как внутреннего рынка газа, так и экспортных перспектив, импортозамещения технологических решений, развития СПГ-кластеров, водородных проектов и расширения парка газомоторной техники. По оценке отраслевых спикеров, мероприятие входит в тройку крупнейших форумов такого формата и в этом году собрало десятки тысяч участников из десятков стран, что обеспечило плотный график встреч, подписаний соглашений и презентаций.Как сообщает пресс-служба компании, участие...
Читать далее
Общество

«Новые люди» провели в Санкт-Петербурге акцию в поддержку бездомных животных

Партия «Новые люди» совместно с фондом «Экосфера» организовала благотворительный фестиваль «Добрые люди» в честь Всемирного дня защиты животных 4 октября. Мероприятие прошло одновременно в шести городах России - Москве, Твери, Томске, Костроме, Самаре и Курске, собрав более 10 тысяч участников с их питомцами. В Москве фестиваль открыл лидер партии Алексей Нечаев, отметивший важность системной помощи приютам.В программе фестиваля были организованы пункты сбора кормов, встречи с кинологами, мастер-классы и фотовыставки животных из приютов, причем многих питомцев забрали в новые семьи прямо во время мероприятия. Особенностью акции стал запуск на сайте добрыелюди.рф эксклюзивной линейки товаров для животных, включающей дождевики, брендированные поводки и другую одежду. Вырученные средства направят в приюты.«В каждом городе мы разместили пункт сбора корма для животных. Везде прошли встречи с кинологами, мастер-классы...
Читать далее

Популярное

новости СПб ленобласть смерть дети суд погода кража Россия петербург пожар пострадавшие чп прокуратура общество алкоголь вода проверка пулково туризм москва цены деньги Роспотребнадзор спорт ученые вакцинация штраф школа врач город парковки тарифы реконструкция опрос вандализм спасатели транспорт реклама авито форум ветер пенсия ск Александр Колесов михаил мишустин

Новости дня

Ленинградская область

СК проверяет связь двух смертей в Петербурге с отравлениями в Ленобласти

Новости

В Москве пройдет Таврический инвестиционный форум

Новости

В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в похищении человека

Новости

В Госдуме рассматривают льготы для многодетных отцов-одиночек

Новости

Врач Дмитренко поддержала запрет газировки для несовершеннолетних

Ленинградская область

Петербуржец похитил в Ленобласть кабель на сумму свыше 365 тысяч

Новости

В Петербурге обновили свыше 25 км кабельных сетей для транспорта

Новости

Колесов предупредил о похолодании в Петербурге и Ленобласти

Новости

В Госдуме объяснили рост цен на туристические путевки

Новости

В Петербурге завершили дело о фиктивной регистрации мигрантов

Новости

Прокуратура требует устранить нарушения в многоквартирных домах

Ленинградская область

Транспортная полиция задержала подозреваемого в вандализме

Новости

Жители центра Петербурга оценили новые тарифы парковок

Новости

Парламент разрешил использовать маткапитал для детского спорта

Новости

В Петербурге освободили 40 незаконно занятых помещений

Ленинградская область

Прокуратура Ленобласти выявила нарушения в управлении имуществом

Новости

Средняя сумма наличных у петербуржцев составила 3,6 тысячи рублей

Новости

Петербург адаптировал 98 процентов транспорта для инвалидов

Ленинградская область

Сооружения для водоснабжения в Ленобласти требуют модернизации

Вне СПб

Бобров сообщил о демонтаже аварийных построек в Котловке

Общество

Петербург лидирует по спросу на жилье для командировок в 2025 году

Новости

Колесов сообщил, что осень в Петербурге проходит без штормов

Новости

ФАС начала проверку рекламы Сбербанка в самолетах

Бизнес-вести

UTG Group выиграла спор о доступе к инфраструктуре Пулково

Новости

Немецкие АЗС обновляют расценки до 50 раз за день

Новости

В Петербурге началось банкротство «Таврического»

Новости

Суд запретил продажу веселящего газа в баре Петербурга

Ленинградская область

Полиция выявила 43 нелегальных мигранта в Ленобласти

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb