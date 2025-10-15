Психолог объяснила, как родителям реагировать на изменения внешности детей

Психолог Светлана Соколова объяснила, как родителям следует реагировать на желание подростков изменить свою внешность с помощью татуировок, пирсинга или цветных волос.

По информации «ФедералПресс», специалист подчеркивает, что эксперименты с внешностью являются естественной частью переходного возраста.

Эксперт рекомендует сохранять спокойствие и внимательно выслушать ребенка, прежде чем выражать свое мнение. Важно избегать критики идей подростка, чтобы не нанести ущерб его самооценке, и попытаться понять устойчивость его мотивации. Психолог советует установить семейные границы, разрешая временные изменения, но ограничивая необратимые.

Для безопасной реализации замыслов следует помочь подростку с выбором качественных материалов или специалистов. Кардинальные решения, такие как татуировки, лучше отложить на месяц для обдумывания, поскольку личность в этом возрасте еще продолжает формироваться.