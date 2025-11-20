Актер из «Сумерек» стал участником драки на улице Восстания

Американский актер Джастин Чон, известный по роли в фильме «Сумерки», стал участником драки в центре Санкт-Петербурга на улице Восстания.

Инцидент произошел, когда артист прогуливался по историческому центру города в наушниках. Как в Telegram-канале сообщила супруга актера, незнакомец начал агрессивно преследовать Чона и кричать на него. Артист рассказал, что пытался избежать столкновения и объяснил, что не понимает русскую речь, однако это не остановило нападавшего.

По словам Чона, после того как агрессивно настроенный мужчина толкнул его, произошло физическое противостояние. Актер был вынужден защищаться и начал наносить ответные удары, предварительно бросив свой рюкзак на землю.

Драку прекратила группа молодых людей, вмешавшись в конфликт и разнявшая обоих участников. Актер отметил, что после инцидента почувствовал моральное облегчение от того, что смог дать отпор нападавшему в незнакомом городе.