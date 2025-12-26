Патент для мигрантов в Петербурге подорожает до 8 тысяч

С 1 января 2026 года стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области станет единой и вырастет до 8 тысяч рублей в месяц.

Об этом сообщили в городском Комитете по труду и занятости. Ведомство пояснило, что фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для таких иностранцев составляет 1,2 тысячи рублей в месяц.

Эта сумма индексируется на коэффициент-дефлятор Минэкономразвития и региональный коэффициент, учитывающий особенности местного рынка труда. Регионы вправе устанавливать свою ставку.

В текущий момент ежемесячная плата за патент в двух субъектах равна 6 тысячам рублей. Таким образом, рост составит 2 тысячи рублей. Изменение затронет иностранных граждан, работающих в регионе на основании патентной системы.