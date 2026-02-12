Apple выпустила iOS 26.3: что изменилось в работе системы

Компания Apple выпустила обновление iOS 26.3, которое не содержит новых функций или изменений интерфейса, но включает ряд критических исправлений. Основной фокус релиза направлен на устранение уязвимостей в ядре системы и улучшение стабильности беспроводных соединений.

Ключевые изменения и технические исправления

Разработчики закрыли критические уязвимости в ядре операционной системы и браузерном движке WebKit, которые потенциально могли использоваться для выполнения произвольного вредоносного кода. Исправлена проблема самопроизвольного разрыва соединения с Bluetooth-аксессуарами и замедленного переподключения к ранее сохраненным сетям Wi-Fi.

Отдельное внимание уделено стабильности приложений. Были устранены сбои при запуске банковского программного обеспечения и корпоративных сервисов, использующих специфические протоколы шифрования. В интерфейсе исправлены микрофризы — кратковременные зависания при вызове Центра уведомлений и активации поиска Spotlight. Также улучшена скорость отклика устройств умного дома при управлении через голосового помощника Siri.

Влияние на автономность

Вопрос времени автономной работы оставался наиболее острым для пользователей после выхода iOS 26. Предыдущие версии сопровождались жалобами на повышенный нагрев и ускоренный разряд батареи. В обновлении 26.3 инженеры Apple оптимизировали планировщик задач центрального процессора.

Согласно первым тестам, на актуальных моделях iPhone 15 и новее длительность работы экрана увеличилась в среднем на 15–20 минут при смешанном цикле использования. На более старых устройствах ситуация стабилизировалась: исчезли резкие провалы заряда в режиме ожидания. Обновление WebKit позволило браузеру Safari быстрее обрабатывать тяжелые скрипты на веб-страницах. Общая отзывчивость системы осталась на прежнем уровне, однако количество принудительных закрытий ресурсоемких игр и приложений в фоновом режиме сократилось благодаря улучшенному управлению оперативной памятью.

Разработчики предупреждают, что в первые 24–48 часов после установки обновления может наблюдаться ускоренный разряд — это нормальный процесс индексации файлов и пересборки системного кэша.

Совместимость и процедура обновления

Обновление iOS 26.3 доступно для всех устройств, поддерживающих основную ветку iOS 26. В список входят модели iPhone начиная с 13-й серии, iPhone SE третьего поколения и все более новые аппараты. Наибольший эффект от оптимизации почувствуют владельцы iPhone 14, 15 и 16. Размер установочного пакета варьируется от 600 мегабайт до 1,2 гигабайта в зависимости от конкретной модели.

Специалисты рекомендуют перед установкой создать актуальную резервную копию в iCloud или на компьютере, убедиться в наличии не менее 50 процентов заряда батареи или подключить кабель питания. Обновление не приводит к удалению пользовательских данных.