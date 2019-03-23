В отделении связи в Ленобласти сотрудница решила незаконно присвоить себе 300 тыс. рублей

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Фото: https://pixabay.com
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Фото: https://pixabay.com

Начальница отделения связи Тихвинского района незаконно забирала себе деньги с августа 2018 года и делала это вплоть до января 2019 года.

В адрес сотрудницы одного из отделений связи Тихвинского района Ленобласти возбуждено уголовное дело. Женщина являлась начальнице отделения и, по версии полиции, с августа 2018 года по январь 2019 года присвоила себе 314 тысяч рублей организации. Об этом сообщают правоохранительные органы сегодня.

Незаконная деятельность сотрудницы была пресечена в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Тихвинскому району.

Также отмечается, что к раскрытию преступления были привлечены сотрудники службы безопасности отделения связи.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие Тихвинский район
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