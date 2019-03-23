Грабителя, укравшего в столовой на Невском рюкзак с крупной суммой денег, поймали

После оперативно-розыскных работ был задержан 38-летний мужчина. Фото: https://pixabay.com

После оперативно-розыскных работ был задержан 38-летний мужчина. Фото: https://pixabay.com

Полиция оценила ущерб кражи в 800 тысяч рублей. Злоумышленник незаметно украл и вынес из общепита чужую сумку и скрылся.

С заявлением в полицию обратился 35-летний пострадавший мужчина 21 марта. Он сообщил правоохранительным органам, что в столовой на Невском проспекте у него украли рюкзак. Об этом сообщают сегодня сотрудники полиции.

Злоумышленники незаметно “стянул” рюкзак, в котором находилась крупная сумма денег, помимо этого — ценные вещи пострадавшего. Полиция оценила общий ущерб на 800 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных работ был задержан 38-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в отделении связи в Ленобласти сотрудница решила незаконно присвоить себе 300 тыс. рублей.