В двух районах Петербурга угнали иномарки общей стоимостью 5 млн рублей

Сотрудник полиции начали поиски грабителей. Фото: https://pixabay.com
Сотрудник полиции начали поиски грабителей. Фото: https://pixabay.com

Кражи автомобилей Toyota Land Cruiser и Toyota Camry произошли в Приморском и Адмиралтейском районах Петербурга.

Правоохранительные органы начали поиск грабителей после заявления пострадавших 22 марта. Об этом сегодня сообщают правоохранительные органы.

В Адмиралтейском районе владелец автомобиля Toyota Land Cruiser 2018 года выпуска не нашел свой транспорт на месте парковки. Его он оставил возле дома по лице Римского Корсакова. Ущерб составил более 3 миллионов рублей.

В этот же день в полицию Приморского района Петербурга обратилась 36- летняя женщина с заявлением о том, что у дома по улице Парашютная неустановленное лицо совершило хищение автомобиля марки Toyota Camryю автомобиль также 2018 года выпуска. Ущерб оценили на 2 миллиона рублей.

Сотрудник полиции начали поиски грабителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабителя, укравшего в столовой на Невском рюкзак с крупной суммой денег, поймали.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
адмиралтейский район приморский райое происшествие
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