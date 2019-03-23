Подозреваемого в краже автомобиля в Кировском районе заключили под стражу

Правоохранительные органы по факту кражи возбудили уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
Правоохранительные органы по факту кражи возбудили уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Правоохранительные органы подозревают в угоне автомобиля Nissan Almera 42-летнего мужчину.

Ранее с заявлением в полиции обратился владелец автомобиля Nissan Almera, который сообщил об угоне его транспортного средства, припаркованного в Кировском районе Петербурга у дома по улице Бурцева. Об этом сегодня сообщают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти по предварительной версии, подозреваемый в угоне 19 марта совершил кражу. Мужчине 42 года. Правоохранительные органы по факту кражи возбудили уголовное дело.

Подозреваемому избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в двух районах Петербурга угнали иномарки общей стоимостью 5 млн рублей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
кировский район происшествие
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