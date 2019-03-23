Прицеп большегруза перекрыл проезд по Софийской

Происшествие случилось на Софийской улице через Грузовой проезд. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Происшествие случилось на Софийской улице через Грузовой проезд. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Согласно сервису “Яндекс. Пробки”, машины на проезде по Софийской улице из центра Петербурга встали в 8-балльных пробках.

О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы сотбытия в социальной сети “ВКонтакте” около 13:59. Петербургские водители пишут, что на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга полуприцеп оторвался от большегруза МАH на развороте. Прицеп полностью перекрыл движение в сторону КАД по Софийской улице.

Происшествие случилось на Софийской улице через Грузовой проезд.

Согласно сервису “Яндекс. Пробки”, машины на проезде по Софийской улице из центра Петербурга встали в 8-балльных пробках.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Водителю на КАД стало плохо, и он “начал гулять” по полосам движения (видео).