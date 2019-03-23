Лишившийся почти миллиона в столовой на Невском оказался туристом из Австралии

Мужчина принес в заведение с собой рюкзак, сумка приглянулась и грабителю. Фото: https://pixabay.com

Мужчина принес в заведение с собой рюкзак, сумка приглянулась и грабителю. Фото: https://pixabay.com

Мужчину обокрал безработный житель Тосненского района Ленинградской области. Злоумышленник украл у туриста рюкзак и убежал.

О происшествии сегодня сообщали правоохранительные органы. Инцидент произошел в заведении общественного питания, расположенном на Невском проспекте. Мужчина принес в заведение с собой рюкзак, сумка приглянулась и грабителю.

По уточненной информации АН “Оперативное прикрытие”, мужчина оказался туристом из Австралии. Пока он ел, у него украли рюкзак с деньгами, фотоаппаратом и оптикой. Сумму ущерба он оценил в 807 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленника удалось вычислить, им оказался безработный житель Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабителя, укравшего в столовой на Невском рюкзак с крупной суммой денег, поймали.