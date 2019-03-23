Американские бомбардировщики снова пролетели над Балтикой

Минобороны подняло истребители для сопровождения самолетов США — позже в сети появилось видео перехвата.

Истребители Су-27 дважды за день взлетели в воздух на перехват бомбардировщиков США, сообщает ТАСС 23 марта. Американские самолеты пролетели мимо российской границы над водами Балтийского моря, а истребители заботливо их сопроводили.

Позже Министерство обороны РФ опубликовало на своем Youtube-канале видео перехвата американских самолетов. В Минобороны отметили, что за последние 10 дней бомбардировщики США видели над Балтикой семь раз. После сопровождения российские самолеты вернулись на базу.

Видео: Минобороны РФ

Стратегический бомбардировщик Боинг Б-52 “Стратофортресс”, который использует США, имеет дальность полета в 14 тысяч км и развивает максимальную скорость до 1046 км/час.

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