На Выборгском шоссе пьяный водитель убежал в лес после ДТП

Серьезнее всего пострадал автомобиль Renault. Фото:
Серьезнее всего пострадал автомобиль Renault. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Машины столкнулись недалеко от Левашово — в аварии никто серьезно не пострадал.

Сегодня вечером в субботу 23 марта на Выборгском шоссе Санкт-Петербурга произошла авария недалеко от поселка Левашово, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”. На место аварии уже прибыли сотрудники дорожной полиции и машина “реанимации”.

Очевидец сообщает о двух столкнувшихся машинах: мужчина рассказал, что его родители ехали на Renault Symbol, но машина столкнулась с автомобилем Opel Corsa, которым управлял мужчина в состоянии алкогольного опьянения. После аварии он, как передает очевидец, “убежал в лес”. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал — если не считать машину Renault. В ГИБДД пока ничего не сообщили о данном происшествии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что прицеп грузовика перекрыл Софийскую улицу Петербурга.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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