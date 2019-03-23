Липы на Московском проспекте успешно пережили зиму

Липы хорошо живут в городе, но первые годы им нужна защита. Фото: комитет по благоустройству.

Липы хорошо живут в городе, но первые годы им нужна защита. Фото: комитет по благоустройству.

Рабочие снимают зимнюю “одежду” с более 250 молодых деревьев на юге Петербурга.

Рабочие снимают защиту с молодых лип на Московском проспекте Петербурга — зима кончилась и деревья успешно ее пережили, сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга 23 марта. На период зимних холодов деревья закрыли свыше 250 деревьев спанбондом и мешковиной. В комитете заметили, что липы прекрасно приспосабливаются к жизни в городе, но первые 3 года их нужно оберегать от серьезных морозов.

Зима в Санкт-Петербурге выдалась действительно жестокая — это большая удача, что деревья не погибли. Температура опускалась до -21 градуса, а средняя температура в январе составила -7 градусов мороза.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Горелово вырубили сквер под предлогом благоустройства.