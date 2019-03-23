В Сосново спасатели вытащили водителя из перевернутой «Волги»

В Приозерском районе Ленинградской области спасатели вызволяли водителя, застрявшего в перевёрнутом автомобиле.

Вчера, 23 марта, управляя «Волгой», мужчина двигался в Сосново по улице Механизаторов по направлению к вокзалу. По дороге он потерял управление, в результате чего автомобиль рухнул в кювет.

На земле машина оказалась в перевернутом состоянии, сообщили в ОГПС 143 ПЧ Сосново.

Информация о ДТП поступила в диспетчерскую: на место инцидента оперативно прибыла бригада спасателей на спецтехнике.

Потерпевшего мужчину вытащили из перевернутого транспортного средства. После чего водитель был передан врачам скорой помощи, которые диагностировали у него сотрясение мозга.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что на Выборгском шоссе пьяный водитель убежал в лес после ДТП.

Инцидент случился неподалеку от Левашово. В результате аварии никто серьезно не пострадал.

На Выборгском шоссе Петербурга вечером, 23 марта, столкнулись автомобили, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции и скорая помощь.