Водителя на Volkswagen Polo подозревают в незаконном хранении наркотиков

Подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Фото: https://pixabay.com
Подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Фото: https://pixabay.com

Найти запрещенные вещества удалось сотрудникам полиции после проверки водителя и транспортного средства.

О происшествии в Кировском районе сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. По информации полиции, водителя иномарки задержали возле дома 20 на улице Ивана Черных.

Водитель 1987 года рождения, сообщают сотрудники полиции, провозил в салоне 2,53 грамма мефедрона и 46,2 граммов метамфетамина. Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудников приема цветмета в Петро-Славянке связали и обокрали на 400 тысяч рулей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
кировский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»
В Петергофе подросток спас из ледяной воды собаку