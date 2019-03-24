Водителя на Volkswagen Polo подозревают в незаконном хранении наркотиков

Найти запрещенные вещества удалось сотрудникам полиции после проверки водителя и транспортного средства.

О происшествии в Кировском районе сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. По информации полиции, водителя иномарки задержали возле дома 20 на улице Ивана Черных.

Водитель 1987 года рождения, сообщают сотрудники полиции, провозил в салоне 2,53 грамма мефедрона и 46,2 граммов метамфетамина. Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

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