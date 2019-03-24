Сотрудников приема цветмета в Петро-Славянке связали и обокрали на 400 тысяч рулей

Неизвестные ворвались в помещение предприятия по приему цветных металлов с закрытыми шарфами лицами и украли медь, лом, бронзу и бронзовую стружку.

О происшествии сообщают сегодня представители ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Происшествие в Петро-Славянке на предприятии по Софийской улице произошло 23 марта. Злоумышленники ворвались на территорию коммерческой фирмы по приему цветных металлов. Грабители решили вынести все с предприятия, а чтобы им не мешали сотрудник, связали их.

Затем злоумышленники похитили из ангара 690 кг лома меди, 240 кг лома бронзы и 166 кг бронзовой стружки, после чего с места происшествия скрылись. По данным полиции, общий ущерб составил 400 554 рубля.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.

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