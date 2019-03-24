Избитого пассажирами таксиста в Невском районе госпитализировали

Неизвестные угрожали водителю ножом, после избили его, отобрали деньги и телефон. Мужчину пришлось увезти больницу.

О происшествии в Невском районе сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сегодня. По информации полиции, нападение на таксиста произошло 23 марта около 22:40. Двое неизвестных, которые были пассажирами, во дворе дома 26, корпус 2 по улице Коллонтай напали на водителя такси марки Chevrolet Cruze.

Злоумышленники в начале угрожали ножом водителю, после избили его, а затем отобрали деньги и мобильный телефон. Сразу же после содеянного грабители скрылись с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленников.

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