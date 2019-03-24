Тело пенсионера в дубленке нашли рядом с железной дорогой в Киришах

Причина смерти пока не установлена. Фото: https://pixabay.com

Причина смерти пока не установлена. Фото: https://pixabay.com

В кармане были найдены документы на имя 67-летнего жителя Волховского района Ленобласти и кошелек, в котором лежали 150 рублей и мелочь.

О пропаже жителя Ленинградской области сообщили еще 5 февраля, переедают в социальной сети “ВКонтакте” администраторы группы “ДТП и ЧП. Ленобласть” со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело 67-летнего мужчины было найдено рядом с железнодорожными путями. На пожилом мужчине была дубленка. В кармане были обнаружены документы, удостоверяющие личность и кошелек. В нем было 150 рублей и мелочь.

Причина смерти пока не установлена, тело направлено на экспертизу.

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