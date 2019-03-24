Спасенные из горящего здания на Лиговском проспекте оказались бездомными

Причиной пожара мог стать костер, который развели бездомные, чтобы согреться. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Причиной пожара мог стать костер, который развели бездомные, чтобы согреться. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Временные жители заброшенного здания пытались согреться и развели костер в помещении. В результате на место приехали спасатели — троих спасли, одного госпитализировали.

Пожар на Лиговском проспекте в доме 137 произошел накануне днем. Здание заброшенное и некогда принадлежало мещанину Григорию Ершову. Объект является историческим. Пожарные приехали на Лиговский проспект к горящему зданию около 17:00. Как сообщает “Аварийны Петербург” в социальной сети “ВКонтакте”, в результате пожара одного человека госпитализировали, троих вывели из здания.

Причиной пожара мог стать костер, который развели спасенные, чтобы согреться.

Также сообщается, что выведенные из горящего здания люди, являются бездомными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожарные тушили трехэтажный дом на Лиговском проспекте.