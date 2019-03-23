Пожарные тушат трехэтажный дом на Лиговском проспекте

Очевидцы в соцсетях передают, что на вызов в Центральный район Санкт-Петербурга приехало четыре экипажа МЧС.

На Лиговском пр. Санкт-Петербурга загорелся трехэтажный заброшенный дом, сообщили очевидцы в социальных сетях в субботу вечером. Сейчас точных данных о пострадавших нет. Свидетели сообщают, что вызов приехали четыре экипажа МЧС — они стоят около дома №131. В ГУ МЧС по Петербурга пока не сообщили подробностей пожара.

Как правило, пожары в заброшенных домах осенью, зимой и ранней весной происходят по вине бездомных — пытаясь согреться, они жгут костры прямо в помещениях. Сейчас в Петербурге начинается небольшой дождь, но явно не поможет погасить пожар в Центральном районе Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на ул. Ворошилова загорелась квартира.