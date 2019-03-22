На Ворошилова полыхала однокомнатная квартира

Специалисты уже потушили огонь, в результате пожара никто не пострадал.

Обо всем стало известно в ночь с 22 на 23 марта. Инцидент случился в Невском районе Санкт-Петербурга примерно в половину 12 ночи. Специалистам поступил звонов – очевидцы рассказывали, что из квартиры в доме 2 на улице Ворошилова валят клубы дыма. На место происшествия выехали 12 человек.

Они справились с возгоранием в однокомнатной квартире менее чем за полчаса. После специалисты рассказали, что горела обстановка площадью в три квадратных метра, говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Что стало причиной пожара – не уточняется.

Напоминаем, что согласно данным за 2017 год, в России потушили около 135 тысяч пожаров. Большая часть из них происходила в городской местности в результате поджога, из-за неосторожного обращения с огнем и неисправности оборудования.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Приморском районе ликвидировали пожар в квартире. Там огнем был охвачен балкон.