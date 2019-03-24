В Тихвине безработную женщину алкоголь заставил устроить поножовщину

Поножовщина произошла в жилой квартире одного из домов в 3-м Микрорайоне. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Пьяная ссора и последовавшая за ней поножовщина в Тихвине произошла около 08:00 23 марта. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сегодня.

Женщина 1974 года рождения и мужчина 1979 года распивали в квартире алкоголь. После между ними произошла ссора. Затем женщина взяла нож и ударила своего сожителя ножом в грудь.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. Подозреваемую в поножовщине задержали. Ей избрана мера принуждения — обязательство о явке.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что избитого пассажирами таксиста в Невском районе госпитализировали.

Подозреваемую в поножовщине задержали. Фото: https://pixabay.com