В результате ДТП в Кингисеппском районе пострадал маленький ребенок

Столкновение двух иномарок произошло на 112 километре автодороги “Санкт-Петербург — Ручьи”.

Отдел пропаганды УГИБДД сообщает, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 10:45 в Кингисеппском районе Ленинградской области на 112 километре автодороги “Санкт-Петербург — Ручьи”.

Водитель автомобиля Ford C-Max выехала на полосу встречного движения и столкнулся автомобилем Chery Tiggo. Все участники ДТП получили травмы. В автомобиле Ford C-Max пострадали ребенок 2015 года рождения и две женщины, также травмы получили пассажиры Chery Tiggo. УГИБДД уточняет, что все, кроме пассажира-мужчины в Chery Tiggo, получили травмы средней степени тяжести. Врачи оценивают состоянии мужчины, как тяжелое. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в лобовом столкновении под Павловском пострадали 7 человек.