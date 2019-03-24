В лобовом столкновении под Павловском пострадали 7 человек

Сотрудники скорой помощи увезли в больницу людей в состоянии средней степени тяжести. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Сотрудники скорой помощи увезли в больницу людей в состоянии средней степени тяжести. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 24 марта. На улице Александра Матросова столкнулись два маршрутных такси.

По информации Отдела пропаганды УГИБДД, в результате столкновения было госпитализировано семь человек. Дорожное происшествие случилось утром коло 07:50.

В Пушкинском районе возле дома 69 по улице Александра Матросова автомобиль ПАЗ, следовавший по маршруту № 363, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся маршруткой аналогичного маршрута.

Сотрудники скорой помощи увезли в больницу людей в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в лобовом столкновении двух маршрутных такси под Павловском пострадали люди.