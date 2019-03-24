В лобовом столкновении двух маршрутных такси под Павловском пострадали люди

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Александра Матросова. Очевидцы сообщают о пострадавших в результате ДТП.
Информация о дорожно-транспортном происшествии под Павловском была размещен в социальной сети “ВКонтакте” около 09:25. Очевидцы сообщили, что на улице Александра Матросова, не доезжая поселка Динамо, произошло лобовое столкновение двух маршрутных такси.
Также петербургские водители пишут, что на месте происшествие есть пострадавшие. Водители маршруток зажаты и не могут выбраться.
“Две маршрутки в лобовое, водители зажаты не могут выбраться, за Павловском на улице Александра Матросова, не доезжая Динамо”, — пишут очевидцы.
По фотографиям видно, что одна из маршруток лишилась всех передних стекол, передняя часть машин полностью разворочена.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Пулковском шоссе ДТП из 7 машин, собралась пробка.