Очевидцы: На Пулковском шоссе ДТП из 7 машин, собралась пробка

О пострадавших пока не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today
О пострадавших пока не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

О дорожно-транспортном происшествии сообщают водители Петербурга в социальной сети “ВКонтакте”. Пользователи сообщают, что участниками массового ДТП стали водители семи машин.

Утреннее Пулковское шоссе встретило водителей Петербурга пробкой. Как сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте” около 08:00, массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в районе аэропорта “Пулково”.

Очевидцы сообщают, что на Пулковском шоссе столкнулись от четырёх до семи машин. В связи с чем на шоссе собралась пробка. На место происшествия прибыла реанимация и сотрудники полиции. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ночью в Выборгском районе машина сгорела на глазах у владельца (видео).

Видео: «ДТП и ЧП. Петербург»/vk.com

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп происшествие пулковское шоссе
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