Ночью в Выборгском районе машина сгорела на глазах у владельца (видео)

Пожар и очаг возгорания ликвидировали около 20 минут. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Пожар и очаг возгорания ликвидировали около 20 минут. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Пожар произошел рядом с домом 5 по улице Композиторов. Как сообщают очевидцы, владелец транспортного средства наблюдал за тем, как его машина горит.

В МЧС сообщили, что сообщение о пожаре в Выборгском районе поступило около 02:57 24 марта. Спасатели Петербурга выехали по адресу улица Композиторов, дом 5. На месте выяснилось, что горит моторный отсек двигателя легкового автомобиля KIA.

Пожар и очаг возгорания ликвидировали около 20 минут.

“В Выборгском районе загорелась машина. Пожарные приехали быстро, потушили. Хозяин нервно курил около”, — написали очевидцы.

В спасательной операции приняли участие две единицы техники и восемь человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожарные тушили трехэтажный дом на Лиговском проспекте.

Видео: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com